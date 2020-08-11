بوتين: إبنتي تلقت اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إحدى بناته تلقت اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا.

وقال بوتين خلال الاجتماع الحكومي الذي جرى به الإعلان عن تسجيل أول لقاح روسي ضد الفيروس التاجي: “إحدى بناتي تلقت بنفسها مثل هذا التطعيم، وبذلك تكون شاركت في التجربة، بعد التطعيم الأول، كانت درجة حرارتها 38، وفي اليوم التالي 37 مع القليل وانتهى الأمر”.

وأشار بوتين، إلى أنه وبعد الحقنة الثانية، التطعيم الثاني، ارتفعت درجة الحرارة قليلا ثم عادت بعد ذلك إلى طبيعتها، كاشفا أن إبنته تتمتع بصحة جيدة وبمعنويات مرتفعة.

وأضاف الرئيس الروسي: “الكثير من الناس ليس لديهم أية أعراض خارجية مطلقا، وليس لديهم درجة حرارة بعد التطعيم”.