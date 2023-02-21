بوتين: العائلة هي اتحاد رجل وامرأة هذا ما تقوله الديانات السماوية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن العائلة هي اتحاد رجل وامرأة هذا ما تقوله الديانات السماوية. مشيرا إلى أن الغرب يحاول فرض أجندته الثقافية على الكنيسة وفرض المثلية عليها”.

كما تابع بوتين أن “الكنيسة الإنجليزية تبحث الآن عن صيغة “محايدة” للفظ الجلالة”. مضيفا “كل تلك المشكلات الثقافية هي مشكلة الغرب أما نحن فنسعى للحفاظ على أطفالنا.”

وجاءت كلمة بوتين، خلال خطابه السنوي إلى الجمعية الفيدرالية، ومصادفة بذكرى انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي، إن وعود وكلمات القادة الغربيين كانت مجرد ذرائع لكسب الوقت لإعداد أوكرانيا للمواجهة. مذكرا بكلمات النظام الأوكراني بشأن استعادة الصفة النووية لأوكرانيا. قائلا “حينما كانت روسيا صادقة بشأن اتفاقيات مينسك كان الغرب يقوم بما أسماه “مسرحية دبلوماسية” في إشارة لاتفاقيات مينسك”.

كما أشار بوتين، إلى أنهم “كنا منفتحين ومستعدين للحوار وكنا دائما نسعى للضمانات الأمنية للجميع بمساواة وعدل”. تابعا “هناك المئات من القواعد العسكرية لـ”الناتو” حول العالم يكفي النظر إلى الخريطة لنرى ذلك”. مضيفا “الغرب هو من بدأ الحرب ونحن حاولنا ونحاول إيقافها”.

وفي سياق ذات صلة، افاد بوتين “كنا نعرف أن الخطوة التالية بعد دونباس هي الهجوم على القرم”. تابعا “نحن ندافع عن وطننا، الغرب أضاع حوالي 150 مليار دولار لتسليح أوكرانيا”. “لقد منح الغرب خلال عام 2020 للدول الفقيرة 60 مليار دولار. قارنوا الأرقام!”.

إلى ذلك، أضاف بوتين، أن الغرب كان يلعب بأوراق مخلوطة ويحتفل بخيانته فهو معتاد على البصق على العالم كله.