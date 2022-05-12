بوتين: العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تثير أزمة اقتصادية عالمية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تثير أزمة اقتصادية عالمية، مشددا على أن روسيا تتعامل بنجاح مع العقوبات الغربية.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي عقد اليوم حول المسائل الاقتصادية، أن التضخم يتباطأ بشكل تدريجي في روسيا.

كما اكد الرئيس الروسي أن بلاده، تتعامل بنجاح مع العقوبات الغربية التي فرضت عليها.، كاشفا في الوقت ذاته أن روسيا ينتظرها هذا العام حصادا قياسيا من الحبوب.

بالمقابل أوضح بوتين، ان الروبل الروسي في العام 2022 يظهر أفضل ديناميكيات بين جميع العملات في العالم.

كما أيّد الرئيس الروسي تمديد برنامج القروض العقارية بشروط ميسرة، الذي يدعم الأسر وقطاع البناء في روسيا.

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