بوتين: العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تثير أزمة اقتصادية عالمية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تثير أزمة اقتصادية عالمية، مشددا على أن روسيا تتعامل بنجاح مع العقوبات الغربية.
وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي عقد اليوم حول المسائل الاقتصادية، أن التضخم يتباطأ بشكل تدريجي في روسيا.
كما اكد الرئيس الروسي أن بلاده، تتعامل بنجاح مع العقوبات الغربية التي فرضت عليها.، كاشفا في الوقت ذاته أن روسيا ينتظرها هذا العام حصادا قياسيا من الحبوب.
بالمقابل أوضح بوتين، ان الروبل الروسي في العام 2022 يظهر أفضل ديناميكيات بين جميع العملات في العالم.
كما أيّد الرئيس الروسي تمديد برنامج القروض العقارية بشروط ميسرة، الذي يدعم الأسر وقطاع البناء في روسيا.
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بوتين يدعو رئيس الجمهورية لزيارة روسيا
كما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى زيارة موسكو.
وجاء هذا في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، برئاسة الجمهورية.
وجاء في كلمة وزير الخارجية الروسي “بناء على حرصنا على تطوير العلاقات في المجال السياسي والتعاون التجاري والاقتصادي. والعسكري والفني والثقافي والانساني أكدنا للرئيس تبون دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن يقوم بزيارة إلى موسكو”.
وأضاف لافروف “والآن أكدنا على ضرورة العمل المشترك للتعاون الثنائي وذلك من خلال التوقيع والتمهيد. للوثيقة الجديدة التي ستكون أساسا لعلاقاتنا الثنائية من هذا النوع”.
وتابع لافروف “وأشرنا الى الارتياح حيال تطور علاقاتنا الثنائية بحيث وصل حجم التبادل التجاري خلال السنة الماضية 3 أضعاف. ولدينا فرص للتوصل الى آفاق أوسع من ذلك”.
وأضاف وزير الخارجية الروسي “هناك اهتمام من طرف شركات روسية لتطوير علاقاتها مع الشركاء الجزائريين في مختلف المجالات. بما في ذلك الطاقة والتعدين والاستكشاف والصيدلة. وكل هذه المسائل ستشكل جوهر المناقشات قادمة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني. والتي من المزمع عقدها في القريب العاجل بالجزائر”.
كما تم مناقشة التعاون في المجالين العسكري والفني والتنسيق اللاحق في هذا المجال. ونحن في روسيا نقدر تقديرا عاليا الثقة الموضوعة من قبل السلطات الجزائرية بالتعاون في هذا المجال –يضيف لافروف-