بوتين: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب المخطط والجدول الزمني
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب المخطط وبالالتزام التام بالجدول الزمني.
وجاءت تصريحات الرئيس الروسي على هامش اجتماعه بمجلس الأمن الروسي.
مضيفا إن الجيش الروسي يقاتل في أوكرانيا حتى لا يهدد أحد أمن روسيا.
وأضاف نفس المتحدث أن الجيش الروسي قدم ممرا في أوكرانيا ووفر النقل حتى يتمكن المدنيون من المغادرة لكن القوميين لا يسمحون بذلك.
مشيرا الى ان هناك مرتزقة يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية ويتصرفون بأساليب عصابات الإرهابيين.
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أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيترأس اليوم الخميس اجتماعا للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي.
كما قال بيسكوف أمام الصحفيين: “من المخطط أن يجري اليوم اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن”. “لا نستبعد أن يلقي الرئيس خطابا في بداية هذا اللقاء سيتم بثه”.
في حين أشار أن بوتين قد يعلق في خطابه على وقوع ضحايا بين العسكريين الروس في أوكرانيا. الأمر الذي أعلنته وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء. كما أفادت الوزارة بمقتل 498 عسكريا روسيا وإصابة 1597 أثناء مشاركتهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ودقق:”بصراحة نأمل بأن يعبر الرئيس عن موقفه من ذلك في بداية الاجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن”.
كما ذكر أنه من المخطط أن يجري بوتين اليوم أيضا عدة مكالمات هاتفية دولية. مشيرا إلى أن رئيس البلاد يعمل حاليا في مقره في نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو.
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كما دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، كل من يخطط للحرب ضد روسيا. إلى تقييم حجم خسارته. وقال لافروف إن الرئيس الأوكراني خالف التزام بلاده بعدم امتلاك أسلحة نووية.
كما أكد وزير الخارجية الروسي أن النيتو لا يمكن أن يقرر نشر أسلحة نووية دون موافقة الولايات المتحدة.
وأفاد سيرغي لافروف أن المفاوضات الروسية الأوكرانية يفترض أن تبدأ اليوم الخميس. كما أن الغرب لا يمكنه أن يحدد ما يضمن أو يؤثر على أمن روسيا.
وأشار وزير الخارجية الروسي أنه لا يحق لأي دولة تعزيز أمنها على حساب دولة أخرى
كما أكد سيرغي لافروف أن أوكرانيا تماطل لكن المفاوضات مستمرة على أي حال.
واشترط وزير الخارجية الروسي رغبة أوكرانية حقيقية في وقف الحرب.