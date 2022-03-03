بوتين: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب المخطط والجدول الزمني

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب المخطط وبالالتزام التام بالجدول الزمني.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي على هامش اجتماعه بمجلس الأمن الروسي.

مضيفا إن الجيش الروسي يقاتل في أوكرانيا حتى لا يهدد أحد أمن روسيا.

وأضاف نفس المتحدث أن الجيش الروسي قدم ممرا في أوكرانيا ووفر النقل حتى يتمكن المدنيون من المغادرة لكن القوميين لا يسمحون بذلك.

مشيرا الى ان هناك مرتزقة يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية ويتصرفون بأساليب عصابات الإرهابيين.

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