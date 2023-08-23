بوتين: الغرب يسعى للهيمنة وبريكس توسع قدراتها

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الغرب يستمر في سعيه للهيمنة، فيما تعمل مجموعة “بريكس” على تعزيز قدراتها لقيام عالم متعدد الأقطاب.

وأورد الرئيس الروسي، في كلمته بالجلسة العامة لقمة “بريكس” في جنوب إفريقيا: “نتغلب على الكثير من المصاعب ومتمسكون بعالم متعدد الأقطاب قائم على المرجعية الدولية”.

وأضاف بوتين: “يسعى الغرب للحفاظ على هيمنته على الساحة الدولية، وهو ما أدى إلى ما اندلاع الأزمة الأوكرانية.. شنت أوكرانيا حربا ضد من وقفوا في وجه الانقلاب عام 2014.. دورنا في أوكرانيا كان وقف هذه الحرب”.

وأكد بوتين، أنه يؤيد تشكل عالم متعدد الأقطاب قائم على العدالة والمساواة ومراعاة المرجعية الدولية. ومجموعة “بريكس” توسع إمكانياتها وقدراتها.

ومن جهة أخرى، قال الرئيس الروسي: “نتعامل بشكل حثيث لتطوير سلاسل الإمداد والانتقال إلى العملات الوطنية في التعملات التجارية. والتحول إلى العملات الرقمية”.

واقترح بوتين، تشكيل لجنة للنقل تعنى بمسألة اللوجستيات، وفي حال الاتفاق فإن روسيا سترحب بترؤس هذه اللجنة في 2024.

وأوضح الرئيس الروسي، أن بلاده منفتحة على تحقيق مختلف المشاريع والاتفاقيات الخاصة بالعديد من القطاعات. وتدعم مبادرة جنوب إفريقيا لتشكيل لجنة لحقوق المرأة.

وكشف بوتين بالقول: “نخطط لإجراء أكثر من 200 فعالية في روسيا وعدد من دول “بريكس” خلال رئاسة روسيا للمجموعة العام المقبل. واستضافة القمة المقبلة للمجموعة عام 2024 في مدينة قازان الروسية”.

وأوضح بوتين، أن من بين أولويات روسيا توسيع التعاون في قطاعات الطب والعلوم قائلا: “أعتقد أن التعددية الحضارية تلعب دورا هاما في هذا المسار. آن الأوان في إطار “بريكس” ومنظمة شنغهاي للتعاون لبحث تطوير التبادل الثقافي والحضاري”.

وأكد بوتين، أن روسيا، ستواصل إسهامها في تكثيف النشاطات الرياضية والشبابية والثقافية. كاشفا أنه وفي جوان 2024 سنشهد فعاليات ألعاب “بريكس” الرياضية.

وأكد بوتين في الأخير، ان بلاده ستساعد على تطوير استراتيجية التعاون التجاري ضمن “بريكس”. ووضع خطط التنمية الجديدة طويلة الأمد.

وختم بالقول: “روسيا تتعامل بشكل مكثف مع أعضاء بريكس وهذه العلاقات ستزداد متانة”.