بوتين: عدم احترام القرآن جريمة يعاقب عليها القانون الروسي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن “عدم احترام القرآن جريمة” يعاقب عليها القانون في بلاده، مستنكرا حادثة إحراق نسخة من القرآن في السويد.

وقال بوتين “روسيا تكن احتراماً شديداً للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية. وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة” حسب وكالة “تاس” الروسية.

وأضاف: “إنه مقدس للمسلمين وللآخرين. نحن نعلم أن بلدانا أخرى تتصرف بشكل مختلف، فهم لا يحترمون المشاعر الدينية للناس ويقولون أيضا أن هذه ليست جريمة”.

كما شدد الرئيس الروسي على أن الاحترام المتبادل وعلاقة الأخوة بين المسيحيين والمسلمين تعززان وحدة الشعب الروسي.

وجاء هذا خلال حديثه مع إمام مسجد بمدينة دربند جنوب روسيا سيدياخيا سيدوف، الذي أهدى بوتين نسخة من القرآن، حسبما ذكر موقع “روسيا اليوم” .

مضيفا “هذا المصحف مقدس عند المسلمين، ومقدس أيضا عند الآخرين. نعلم أن بعض البلدان الأخرى يتصرفون بصورة مختلفة، ومنهم من لا يحترم المشاعر الدينية للناس ويقولون إنها ليست جريمة”.

وأوضح بوتين أن هذا (عدم احترام القرآن) يعتبر جريمة في بلدنا، وبحسب الدستور والمادة 282 من قانون العقوبات فإنها جريمة، وسنلتزم دائما بهذه القواعد التشريعية”.

كما شكر الرئيس الروسي إمام المسجد على الهدية، وقال إنه “سيجد للمصحف مكانا مناسبا في الكرملين”.