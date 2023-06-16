بوتين للدول الغربية: لن تنجحوا في تسليح أوكرانيا وسنحرق جميع المقاتلات التي تصلها

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بحضور عدد من الرؤساء وكبار الدبلوماسيين والاقتصاديين.

وأكد بوتين أن تدمير أي مبنى في وسط كييف لا يكلف القوات الروسية أي عناء. لكن روسيا لا نفعل ذلك لسلسلة من الاعتبارات، منوها إلى أن الهجمات على منطقة بيلغورود والكرملين وغيرها. هي محاولة لاستفزاز روسيا لتنفيذ أعمال قوية خطيرة.

وقال بوتين: “سيكون من الأفضل إذا اتخذ الغرب مسارا مختلفا في الوضع مع أوكرانيا، بدلا من ضخ الأسلحة، لكن على أي حال، لن ينجحوا”.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن مقاتلات “إف –16″، المتوقع تسليمها من حلف شمال الأطلسي إلى كييف، ستحترق بنفس الطريقة التي تحترق بها دبابات “ليوبارد” في أوكرانيا.

وقال بوتين خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: “الدبابات (الأجنبية) تحترق. تم تدمير العديد من الدبابات وهذا يشمل “ليوبارد”، بالأمس كانوا يحترقون. طائرات “إف-16″ ستحترق أيضا”.

وأشار بوتين إلى أن مقاتلات “إف-16” إذا كانت موجودة في قواعد جوية خارج أوكرانيا. واستخدمت في الأعمال العدائية ضد روسيا، فسيتعين عليهم النظر في كيفية ضرب تلك الأسلحة وتدميرها.

وقال: “إذا كانت موجودة في قواعد جوية خارج أوكرانيا واستخدمت في العمليات القتالية. فسيتعين علينا النظر في كيفية ضرب تلك الأسلحة التي تُستخدم في الأعمال العدائية ضدنا ومكان ضربها. وهذا خطر جسيم يتمثل في زيادة جر الناتو إلى النزاع”.

وحذرت روسيا مرارًا وتكرارًا من أن ضخ كييف بالأسلحة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع المسلح وزيادة عدد الضحايا.