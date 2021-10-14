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بوتين: لم أتخذ قرارا بشأن ترشحي لرئاسيات 2024

بقلم نسرين محفوف
بوتين: لم أتخذ قرارا بشأن ترشحي لرئاسيات 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لم يتخذ أي قرار بشأن ترشحه للرئاسيات الروسية في عام 2024.

وقال الرئيس الروسي في تصريح لقناة CNBC الأمريكية “نعم، الدستور يسمح لي أن أترشح لولاية جديدة. ولكن أى قرارات بهذا الشأن لم تتخذ”.

وأضاف بوتين “أفضل عدم الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، هذا هو جوابي التقليدي”.

وتابع “لا يزال هناك وقت كثير حتى الانتخابات المقبل، والأحاديث عن هذا الموضوع تزعزع استقرار الأوضاع. والوضع يجب أن يكون هادئا لتعمل كافة أجهزة السلطة وكافة البنى الحكومية بشكل مستقر وتنظر إلى المستقبل بهدوء”.

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