بوتين: لم أتخذ قرارا بشأن ترشحي لرئاسيات 2024

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لم يتخذ أي قرار بشأن ترشحه للرئاسيات الروسية في عام 2024.

وقال الرئيس الروسي في تصريح لقناة CNBC الأمريكية “نعم، الدستور يسمح لي أن أترشح لولاية جديدة. ولكن أى قرارات بهذا الشأن لم تتخذ”.

وأضاف بوتين “أفضل عدم الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، هذا هو جوابي التقليدي”.

وتابع “لا يزال هناك وقت كثير حتى الانتخابات المقبل، والأحاديث عن هذا الموضوع تزعزع استقرار الأوضاع. والوضع يجب أن يكون هادئا لتعمل كافة أجهزة السلطة وكافة البنى الحكومية بشكل مستقر وتنظر إلى المستقبل بهدوء”.