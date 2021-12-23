بوتين مدافعا عن المسلمين: إهانة النبي محمد ليست بحرية الإبداع

قال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي اليوم خلال المؤتمر الصحفي السنوي انه لا يمكن إهانة مشاعر المسلمين وتبريرها بحرية الإبداع. ونقلا عن موقع روسيا اليوم صرح بوتين ردا على سؤال عن ماهو الخط الذي يفصل بين إهانة مشاعر أحد و”حق الفنان في التعبير”.

كما تساءل بوتين بشأن ما إذا كانت هناك أي علاقة بين تنزيل صورة للزعيم النازي أدولف هتلر إلى موقع “الفوج الخالد” المكرس للمحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية وحرية الإبداع.

وتايع بوتين في ذات المؤتمر قوله “دعونا نفكر في هذه الناحية من القضية. يجب علينا توفير الحرية بشكل عام، لأن مستقبلا محزنا ومملا ينتظرنا دونها. لكن يجب الإدراك أن هذه الحرية تتناقض مع أهدافنا عندما تعبث بحرية شخص آخر”.

أضاف الرئيس الروسي أنه مقتنع بان إهانة النبي محمد ليس حرية إبداع قائلا: “هل تمثل إهانة النبي محمد حرية الإبداع؟ لا أعتقد بذلك. وتستدعي مثل هذه الأمور ظواهر أخرى أكثر تشددا”.

كما نوه بوتين إلى ضرورة عدم تكرار ما قامت به مجلة شارل إبدو الفرنسية التي أهانت للمسلمين من خلال نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

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أعلن الكرملين ،عن التزام رئيس روسيا فلاديمير بوتين بنظام العزل الذاتي بعد تعدد الإصابات بكورونا في دائرة المحيطين به.

وقال الكرملين في بيان له إنه خلال مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن أفاد بوتين بأنه

“نظرا لتعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به، يتعين عليه الالتزام بنظام العزلة الذاتية لفترة معينة من الوقت”.

وكشف بوتين اول امس إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذلك بعد اجتماعه مع أعضاء الفريق البارأولمبي الروسي في الكرملين.

وأضاف الرئيس بوتين بأنهم للأسف أيضا معرضون لذلك الآن والأطباء يدرسون الوضع.

وتابع قائلا بأنه حتى في الوسط المحيط بي تظهر مشاكل مع هذا الفيروس. نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك.

وواصل بوتين قائلا، بأنه يعتقد أنه سيضطر قريبا للدخول إلى الحجر الصحي.

لأنه حوله هناك الكثير من الناس المصابين بالمرض يؤكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.