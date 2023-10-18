بوتين: نأمل أن تمثل مأساة مستشفى المعمداني إشارة لإنهاء الصراع

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في أن تمثل مأساة وكارثة مستشفى “المعمداني” الإنسانية في غزة إشارة جادة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقال بوتين: ” استهداف المستشفى في غزة مأساة وكارثة إنسانية وآمل أن يكون إشارة إلى أن الصراع يجب أن ينتهي”.

وأضاف الرئيس الروسي: “لدي انطباع بأن اللاعبين الأساسيين لا يريدون أن يتعمق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وتابع بوتين: “ندعو دائما إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وهو ما تتبناه روسيا دائما.. ولا علاقة له بالأزمة الحالية. وهي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى السلام العادل والشامل والدائم”.