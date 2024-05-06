بوتين يأمر بإجراء تدريبات نووية

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء تدريبات نووية “في المستقبل القريب”. تشمل قوات متمركزة بالقرب من أوكرانيا. ردا على “تهديدات” الزعماء الغربيين تجاه موسكو. وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين.

منذ بداية الصراع في أوكرانيا في فيفري 2022، كان فلاديمير بوتين شديد التصريحات. بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي. إن المناورات هذه المرة تهدف إلى “الحفاظ على جاهزية” الجيش لحماية البلاد. “ردا على التصريحات والتهديدات الاستفزازية التي وجهها بعض المسؤولين الغربيين ضد روسيا”.

كما أضاف أنه سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات للتدريب على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

هذه الأسلحة، والتي تسمى أيضًا الأسلحة النووية التكتيكية. مصممة للاستخدام في ساحة المعركة ويمكن إطلاقها بواسطة الصواريخ.

كما أضافت الوزارة الروسية أن هذا الإجراء اتخذ “بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي”، فلاديمير بوتين.

كما سيشمل ذلك القوات الجوية والبحرية وقوات من المنطقة العسكرية الجنوبية. التي تتمركز بالقرب من أوكرانيا وتغطي بشكل خاص المناطق الأوكرانية التي تدعي موسكو أنها ضمتها.

ولم يتم تحديد تاريخ ومكان هذه التدريبات، كما لم يتم تحديد عدد الجنود الذين تم حشدهم.

وفي منتصف شهر مارس، اعتبر الرئيس الروسي أن الأسلحة النووية الروسية “أكثر تقدماً”. من تلك التي تمتلكها الولايات المتحدة. مؤكداً أن ترسانتها كانت دائماً “جاهزة” لصراع نووي، لكنه لم يفكر قط في استخدامها في أوكرانيا.