بوتين يتعهد بتقديم الحبوب مجانا لـ6 دول إفريقية الأشهر المقبلة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات التجارية مع البلدان الأفريقية شهدت نموا. وزاد معدل مبيعات السلع بنسبة 35 بالمائة تقريبا، على الرغم من الوباء والعقوبات.

وانطلقت أعمال قمة “روسيا-إفريقيا” الثانية في سان بطرسبرغ والتي من المقرر أن تستمر يومين. حيث أشار الرئيس الروسي، إلى أن القمة الروسية الإفريقية ستبحث تعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي. وتوفير القمح والحبوب لدول القارة الإفريقية. كما تسعى روسيا لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كل المجالات. مؤكدا أن روسيا هي شريك مهم لإفريقيا.

وأوضح الرئيس الروسي، أن التجارة ستعزز بين روسيا ودول إفريقيا. مشيرا إلى أن الغرب وضع العراقيل أمام صادرات الحبوب الروسية. نسعى لإرساء الاستقرار والسلام في إفريقيا. خاصة وأن حجم الصادرات والواردات الروسية مع إفريقيا هذا العام زاد بنسبة 30%. حيث أن الغرب استغل إتفاق الحبوب للحصول على احتياجاته وحرم الدول الفقيرة من حقوقها. وسنتمسك برفع العقوبات للعودة إلى تصدير الحبوب.

كما أكد الرئيس بوتين خلال كلمته أن روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن الحبوب الأوكرانية. ومستعدون لتقديم الحبوب لـ6 دول إفريقية دون مقابل خلال الأشهر المقبلة.