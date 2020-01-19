بوتين يجتمع بأردوغان على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا

عقد وفدين من روسيا وتركيا، اليوم الأحد، إجتماعا على هامش مؤتمر برلين بألمانيا، برئاسة فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال بوتين خلال الإجتماع: “إن تركيا وروسيا حققتا خطوة جيدة جدا بالدعوة إلى الهدنة في ليبيا”.

وأضاف الرئيس الروسي: “لم نتمكن من حل جميع المسائل بشأن ليبيا في موسكو، حيث لم يدعم أحد الطرفين الإتفاق، ولكن يجب المضي قدما في هذا الإتجاه”.

ومن جهته، أكد أردوغان، أن تحقيق السلام في ليبيا، يتطلب ضمان الهدنة ووقف سياسة حفتر العدوانية، حسب ذات المصدر.

وإنطلقت منذ قليل، أشغال مؤتمر برلين، بشأن الأزمة في ليبيا، بمشاركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والعديد من قادة الدول، بالعاصمة الألمانية برلين.

ويشارك في أعمال المؤتمر، زعماء ووزراء خارجية 12 بلد ورؤساء وممثلين لـ5 منظمات.

وسيبحث المؤتمر، توحيد الموقف الدولي حول آلية حل الأزمة الليبية ودعم أي حل سياسي تتفق عليه الأطراف السياسية الليبية.