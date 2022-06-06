بوتين يحذر بضرب مواقع جديدة في أوكرانيا

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه في حال إذا تلقت كييف صواريخ بعيدة المدى، فإن روسيا ستتحرك وستضرب مواقع كانت خارج دائرة الاستهداف حتى الآن.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الروسي حسب ما نقله موقع قناة “آر تي عربية” الروسية، إن الجدل حول الإمدادات الإضافية من الأسلحة الغربية لأوكرانيا، ليس له سوى هدف واحد، هو إطالة أمد الصراع المسلح هناك إلى أقصى حد ممكن.

وأضاف أنه إذا تم تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى “فسنقوم بالاستنتاجات المناسبة وسنستخدم وسائل التدمير، التي لدينا ما يكفي منها، لضرب مواقع لم نضربها من قبل”.

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