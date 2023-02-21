بوتين: يستحيل هزيمتنا في الميدان

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء الغرب في خطابه السنوي للأمة، باستخدام النزاع في أوكرانيا لـ”القضاء” على روسيا.

وقال إن روسيا تواجه اليوم خطرا وجوديا ومن المستحيل هزيمتها في أرض المعركة. وستتعامل “بشكل مناسب” تجاه تحويل الصراع إلى مواجهة عالمية. كما أعلن تعليق العمل بمعاهدة ستارت للحد من الأسلحة الإستراتيجية.

وقال بوتين في بداية خطابه أمام النخبة السياسية في البلاد وعسكريين قاتلوا في أوكرانيا. “أتحدث في لحظة صعبة ومهمّة بالنسبة لروسيا، في فترة تشهد تغييرات أساسية في جميع أنحاء العالم”.

وأوضح في خطابه الذي جاء بعد حوالي عام من بدء هجومه العسكري في أوكرانيا أن تدفقات المال الغربية للحرب لا تنحسر. وأن الغرب أخرج المارد من القمقم. مؤكدا أن “النخب الغربية لا تخفي هدفها: إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا، أي القضاء علينا مرة واحدة وإلى الأبد”.

وقال أيضا إن موسكو تتحدى محاولات الغرب لتدمير الاقتصاد الروسي عن طريق حزمة غير مسبوقة من العقوبات. مضيفا أن تريليونات الدولارات على المحك بالنسبة للغرب لكن تدفقات الدخل الروسي لم تنضب.

وأوضح”الغرب أضاع 150 مليار دولار لتسليح أوكرانيا، ومنح خلال عام 2020 الدول الفقيرة 60 مليار دولار.. قارنوا الأرقام”.

وأضاف” نحن لا نحارب الشعب الأوكراني، هذا الشعب أصبح أسيرا للغرب على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري”. متهما الغرب باستخدام أوكرانيا “كساحة للحرب”.

واعتبر بوتين أنّ الغرب “لم يحقق شيئاً ولن يحقق شيئا”، في الوقت الذي قاوم فيه الاقتصاد الروسي. بشكل أفضل مما توقعه الخبراء حسب قوله.

وأضاف “لقد حرصنا على استقرار الوضع الاقتصادي وحماية المواطنين”. معتبرا أنّ الغرب فشل في “زعزعة استقرار مجتمعنا”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور