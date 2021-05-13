بوتين يعلق على حادث إطلاق نار داخل مدرسة بروسيا: كارثة مروعة وجريمة همجية

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حادث إطلاق النار في مدرسة بجمهورية تتارستان الروسية، بـ”الكارثة المروعة والجريمة الهمجية”.

وحسبما أفادت قناة روسيا اليوم الاخبارية، اليوم الخميس، دعا بوتين إلى العناية بأسر الضحايا وتقديم كل الدعم والمساعدة الضرورية لهم.

وأكد استخدام جميع مرافق الرعاية الصحية لإنقاذ أرواح المصابين في إطلاق النار في تتارستان.

من جهته، دعا رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، إلى “النظر بشكل أوسع” في دعم أسر ضحايا حادث إطلاق النار.

للإشارة، نفذ شاب يبلغ 19 عامًا، أول أمس الثلاثاء، هجومًا على مدرسة في قازان بجمهورية تتارستان.

وأسفر الحادث عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

ولم تعلن الأجهزة الرسمية الروسية حتى اللحظة الدوافع التي تقف وراء هذا الهجوم.