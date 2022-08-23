بوتين يعلق على مقتل ابنة عقله المدبر

اعتبر الرئيس الروسي فلايمير بوتين، أن قتل داريا دوغين في انفجار سيارتها جريمة دنيئة ووحشية.

وقال بوتين في رسالة تعزية نشرها الكرملين وموجّهة إلى عائلة الشابة التي قُتلت السبت. “جريمة دنيئة ووحشية وضعت حدًّا لحياة داريا دوغين قبل أوانها”.

وفي أول تعليق له على مقتل ابنة ألكسندر دوغين، وصف بوتين داريا بأنها “كانت لامعة وموهوبة وتمتلك قلبًا روسيًّا حقيقيًّا”.

وأعلن الكرملين أن الرئيس بوتين وقع مرسوما بمنح “وسام الشجاعة” للصحفية داريا دوغين بعد وفاتها. تكريما لها على شجاعتها وتفانيها في أداء واجبها المهني.

وكشفت لجنة التحقيقات الروسية تفاصيل مقتل داريا دوغين، ابنة السياسي الروسي ألكسندر دوغين. الذي يوصف بالعقل المدبر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت لجنة التحقيقات ثبوت زرع عبوة ناسفة أسفل السيارة قريبا من السائق أدت لمقتل داريا دوغين. التي كانت تقود السيارة، على الفور.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن مرتكبة جريمة قتل داريا دوغين مواطنة أوكرانية. اختفت بعد الجريمة في إستونيا.

وأوضح الجهاز أن مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا فوفك تبلغ من العمر 43 عاما قامت بتنفيذ العملية.

وذكر الجهاز الروسي في التفاصيل أن المتهمة وصلت إلى روسيا برفقة ابنتها سوفيا شابان في 23 جوان الماضي. على متن سيارة تحمل أرقام جمهورية دونيتسك، ثم غادرت على الفور إلى إستونيا على متن سيارة تحمل أرقاما أوكرانية.

وأشار جهاز أمن الدولة الروسي إلى أن منفذة عملية الاغتيال كانت تستأجر مع ابنتها شقة في ضواحي العاصمة موسكو. في المبنى السكني نفسه الذي كانت تعيش فيه داريا بهدف جمع المعلومات عنها.

وأشار الجهاز إلى أنه في يوم الاغتيال كانت ناتاليا وابنتها موجودتين في الفعالية الشعبية ذاتها. في ضواحي موسكو التي شاركت فيها داريا ووالدتها.

وعملت داريا دوغين سكرتيرة صحفية لوالدها، وهو قومي من أبرز المنظّرين لأيديولوجية الكرملين الذين تنبؤوا بانتهاء عصر الليبرالية الغربية.

ووفق التقارير التي وردت على وسائل الإعلام في موسكو، فقد كانت القتيلة على قائمة العقوبات البريطانية بسبب نشرها أخبارا كاذبة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.