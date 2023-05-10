بوتين يعلن انسحاب روسيا من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا

أعلنت روسيا انسحابها من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا الموقعة في 1990، ونسختها المحدثة في 1999.

وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين – بحسب الموقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسية اليوم الأربعاء -. مرسوما بانسحاب بلاده من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

وتم تعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ممثلا للرئيس عند النظر في المبادرة أمام البرلمان الروسي بمجلسيه.

وجاء في نص المرسوم: “تعيين نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف ممثلا رسميا للرئيس. عندما ينظر مجلسا الجمعية الفدرالية(البرلمان) مسألة الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا”.

وتم التوقيع على معاهدة القوات التقليدية في أوروبا في باريس عام 1990.

وفي عام 1999 تم التوقيع على نسخة محدثة من الاتفاقية في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول.

وجرى التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل 4 دول فقط هي: روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا.

وفي عام 2007، علقت موسكو مشاركتها في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. لحين تصديق بقية دول حلف “الناتو” على الاتفاقية وتبدأ في تنفيذ هذه الوثيقة بحسن نية.

وتحدد هذه المعاهدة عدد القوات والأسلحة التقليدية، التي يمكن لروسيا ودول أوروبا نشرها في القارة الأوروبية.