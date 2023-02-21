بوتين يعلن تعليق معاهدة الترسانات النووية الموقعة مع أمريكا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه اليوم أن روسيا علقت مشاركته.ا في معاهدة ستارت الموقعة مع الولايات المتحدة، والتي تضع قيودا على الترسانات النووية الإستراتيجية لدى الجانبين.

وقال بوتين لنواب البرلمان “في هذا الصدد، أجد نفسي مضطرا للإعلان اليوم أن روسيا. علقت مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الإستراتيجية”.

وقد وقعت المعاهدة عام 2010 من قبل الرئيسين الأميركي والروسي، حينها، باراك أوباما وديمتري ميدفيديف. وتفرض المعاهدة قيودا على نشر الولايات المتحدة وروسيا الأسلحة النووية الإستراتيجية. فهي تنص على ألا يزيد عدد الرؤوس النووية لدى كل من الطرفين على 1550 رأسا، و700 قاذفة إستراتيجية.

وتم التوقيع على الاتفاقية رسميا في الأسبوع الأول من فيفري 2011 بعد التصديق عليها في الكونغرس الأميركي. في ديسمبر 2010، وفي مجلس الدوما الروسي في جانفي 2011.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بمدى زمني يمتد 10 أعوام ينتهي في 5 فيفري 2021.

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