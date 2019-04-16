بوتين يقترح إرسال أفضل الخبراء لترميم “الكنيسة كاتدرائية” بباريس

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بوتين يقترح إرسال أفضل الخبراء لترميم “الكنيسة كاتدرائية” بباريس
بقلم شهرزاد مزياني

عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعاطفه مع فرنسا جرّاء حريق كاتدرائية نوتردام، في برقية تعزية لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال الكرملين في بيان: “الرئيس الروسي بوتين أرسل برقية تعزية للرئيس الفرنسي ماكرون معربا من خلالها عن أسفه للرئيس الفرنسي وللشعب الفرنسي على خلفية الحريق الذي شب في كاتدرائية نوتردام بباريس”.

وأضاف بيان الكرملين أن “بوتين أعرب عن أمله بإعادة بناء الكتدرائية، واقترح إرسال أفضل الخبراء الروس إلى فرنسا، ممن لديهم الخبرة في ترميم آثار التراث الثقافي العالمي، بما في ذلك أعمال الهندسة المعمارية في العصور الوسطى”.


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