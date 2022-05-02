بوتين يهنىء المسلمين بحلول عيد الفطر

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي بلاده بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. حيث ادى صبيحة اليوم الالاف من الاشخاص صلاة العيد في جامع موسكو الكبير.

بالمناسبة كتب رسالة للمسلمين عبر الموقع الرسمي للكرملن قائلا: “هذا العيد القديم المهم لكل مسلم، والذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، يرمز إلى الالتزام بالمثل الإنسانية والتقوى والرحمة، ويقرب المؤمنين إلى أصول الإسلام، وإلى المبادئ الأخلاقية السامية التي تقوم عليها جميع ديانات العالم”.

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مرسومًا يحظر استخدام وسائل لحماية أمن المعلومات فى روسيا. منشأها دول غير صديقة، اعتبارًا من الأول من جانفي 2025.

وجاء في في نص المرسوم، الذي أوردته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية “من أجل تعزيز استقرار وأمن إدارة مصادر المعلومات. في الاتحاد الروسي، قررت: إنه اعتبارًا من الأول من جانفي 2025، يُحظر على المؤسسات استخدام وسائل لحماية أمن المعلومات. منشأها دول ترتكب أعمالًا عدائية ضد الاتحاد الروسي وكياناته القانونية وأفراده. أو تنتجها مؤسسات خاضعة للولاية القانونية لتلك الدول أو خاضعة لسيطرتها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تابعة لها”.

كما وقع الرئيس الروسي في وقت سابق من اليوم، قانونًا يحظر على البنوك الروسية إرسال معلومات عن عملائها. ومعاملاتهم إلى السلطات المختصة في الدول التي تفرض عقوبات على روسيا. أو مواطنيها أو منظماتها، ضمن حزمة قوانين جديدة تهدف لمواجهة العقوبات المفروضة على روسيا. على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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