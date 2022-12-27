بوتين يوقع مرسوما لحظر تصدير النفط للدول التي تضع سقفا لأسعاره

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا، اليوم الثلاثاء، يتعلق بالتدابير الخاصة على خلفية فرض عدد من الدول سقف أسعار النفط الروسي، يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، فإن هذا المرسوم يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا لأولئك الذين يفرضون سقفا سعريا في العقود.

كما يحظر توريد النفط للمشترين الأجانب إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.

وحسب ذات المصدر، سيدخل الحظر المفروض على توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا حيز التنفيذ اعتبارا من 1 فيفري 2023.

وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 جويلية 2023.