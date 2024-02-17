بوتين يُبشر العالم.. إنتاج لقاح للسرطان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في منتدى تكنولوجيا المستقبل، أن روسيا أصبحت قريبة من إنتاج لقاح لعلاج مرض السرطان.

وقال الرئيس الروسي، إن العلماء الروس يقتربون من إنتاج لقاحات للسرطان قد تكون متاحة للمرضى قريبا.

وأضاف بوتين في تصريحات متلفزة: “لقد اقتربنا للغاية من إنتاج ما يسمى بلقاحات السرطان وأدوية تعديل المناعة لجيل جديد”.

وتابع: “آمل أن يتم استخدامها قريبا بشكل فعال كوسائل للعلاج الفردي”.

ولم يحدد بوتين أنواع السرطان التي ستستهدفها اللقاحات المقترحة ولا كيف.

وشرح الدكتور أحمد عبد الهادي، أستاذ الأورام بكلية الطب جامعة المنصورة في مصر لـ”العربية.نت”، تفاصيل أكثر عن طريقة عمل اللقاح.

وأوضح أنها “تشبه فكرة وجود لقاح للتطعيم العادي ضد الفيروسات والأوبئة. حيث تعتمد على وجود انزيمات الحمض النووي الريبوزي التي تعمل على إصلاح الخلل الموجود في الأحماض النووية في خلايا الجسم والمؤدي لحدوث السرطان” .

وتابع خبير الأورام المصري شارحاً أن السرطان ينشأ عندما يحدث خلل في الأحماض النووية لا يستطيع الجسم إصلاحه نتيجة نقص الأنزيمات. ولذلك يعكف العلماء على هندسة بعض اللقاحات، ومنها غالبا اللقاح الروسي الجديد للعمل على ذلك.

وأشار إلى أن اللقاح يتكون من حامل للفيروس أو ما يعرف بالغلاف الفيروسي. وبه فيروس معروف بقدرته على مهاجمة خلايا الجسم والانتشار، ويتم تفريغه من الحامض النووي الخاص به. ثم وضع الحامض النووي المطلوب إصلاحه في الجسم داخل هذا الفيروس. ومزجه بالأنزيم القادر على إصلاح هذا العطب والخلل المؤدي للسرطان.

كما كشف أستاذ الأورام أن هذا الغلاف الفيروسي المحقن بالأنزيم والحامض النووي المطلوب إصلاحه. وبمجرد حقنه في الجسم يسير في الدم حتى يصل إلى الخلية المصابة بالسرطان. أو الجزء المعطوب وبشكل مهندس وراثياً. ثم يبدأ مهمته على إصلاح الخلل والحامض النووي داخل الخلية المصابة.

وختم مؤكداً أن كل ذلك يحدث قبل الوصول لمرحلة الورم السرطاني في الأساس.