بوحجة يعزي أسر ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك 

وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة تعازيه الخالصة الى آسرضحايا تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك بالبليدة اليوم الاربعاء.

واعرب لهم فيها من خلال برقية تعزية عن “أخلص التعازي وأصدق عبارات التعاطف والمواساة”.

وقال بوحجة ” تلقيت ببالغ الحزن والاسى وبقلب مؤمن بقضاء الله وقدره نبأ استشهاد عدد من افراد الجيش الوطني الشعبي.

وهذا على اثر سقوط طائرة عسكرية بضواحي القاعدة الجوية ببوفاريك.

وأمام هذه الفاجعة الالمية التي يفقد فيها الشعب الجزائري ثلة من أبنائه الاخيار البررة ممن كرسوا حياهم في الذود عن حياض الوطن وسيادته وحرمة ترابه وحدوده.

لا يسعني الا أن أتوجه باسمي و نيابة عن نواب المجلس الشعبي الوطني الى أسر الضحايا بأخلص التعازي وأصدق عبارات التعاطف والمواساة “.

ودعا بوحجة”السميع العليم أن ينزل السكينة في الانفس الموجعة وان يرزقهم جميل الصبر والثبات.

راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد روح شهداء الواجب الوطني برحمته الواسعة وأن يصطفي أنفسهم الطاهرة في عداد النفوس المطمئنة”.