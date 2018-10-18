بوحجة يعيد السيارة الوظيفية إلى حظيرة البرلمان
قام اليوم الخميس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، المتواجد حاليا في حالة شغور منصب، بإرجاع السيارة الوظيفية إلى حظيرة المجلس.
يأتي هذا بعدما قرر أمس الأربعاء، مكتب المجلس الشعبي الوطني إقرار حالة شغور منصب رئيس البرلمان.
وتدرس حاليا اللجنة القانونية حالة الشغور لرئيس المجلس الشعبي الوطني.
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