بوداوي:”أقدم كل مالدي من إمكانيات وبدون حسابات”
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث الدولي الجزائري. لاعب نادي نيس الفرنسي. هشام بوداوي، عن مسيرته مع فريقه منذ إلتحاقه سنة 2019.
وصرح لاعب الخضر بوداوي، أمس الثلاثاء، لصحيفة “ليكيب الفرنسية:”أقدم كل إمكانياتي على أرضية الملعب وبدون الخوض في الحسابات”.
وأضاف متوسط ميدان نيس :”في سنة 2019 عند وصولي هنا، كنت خجولا، ولا أُتقن اللغة، ولكنني لم أكن خجولا على أرضية الميدان”.
كما تابع اللاعب:”أحرص على تقديم كل مالدي، والتدرب بكل جدية، وأحيانا رغم الإصابات، وفي أوقات الراحة، أُفضل التدرب”.
وأوضح:”جسدي لا يتحمل أحيانا التدريبات لما أكون مصاب، فأجبر نفسي على تحمل التدريبات الشاقة، وعند وصولي هنا، عملت على التطور تكتيكيا”.
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