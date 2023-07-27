بوداوي:”حلم الإحتراف راودني منذ الطفولة”

تحدث متوسط ميدان المنتخب الوطني ونادي نيس الفرنسي، هشام بوداوي، عن تجربته في أكاديمية بارادو والتي سمحت له بالإحتراف في مسيرته الكروية، في آخر ظهور إعلامي.

وصرح بوداوي لموقع البطولة الفرنسية “Ligue1“، اليوم الخميس:”لا أتذكر بالضبط متى بدأت ألعب كرة القدم، لكنني بدأت في وقت مبكر جدًا لأن عائلتي بأكملها تلعب كرة القدم”.

وأضاف بوداوي:”بعد ذلك ، انضممت بسرعة إلى فريق من منطقتي الأصلية بشار. مكثت هناك لمدة عامين قبل الانتقال إلى نادٍ آخر في المدينة لمدة ثلاث سنوات.

وتطرق هشام بوداوي عن إنضمامه لأكاديمية بارادو:”خلال إحدى دورات كرة القدم في الجزائر العاصمة جاء المدرب أكاديمية بارادو للتحدث إلى مدربي. كان فريقنا قد تعادل 1.1 ضد فريقه، وكنت أنا مسجل هدف فريقي الوحيد”.

وتابع بوداوي:”طلب مدرب بارادو آنذاك من مدربي رقمه حتى أتمكن من المجيء والقيام بتجارب في أكاديمية بارادو. عدت إلى بشار ، ثم بعدها عدت إلى الجزائر العاصمة بعد بضعة أسابيع لإجراء التجارب لمدة شهرين في بارادو ، وبعدها قرر مسؤولي الأكاديمية الإحتفاظ بي. وإنضممت لأكاديمية بارادو في عام 2012.

وأردف المتحدث:”دخلت الأكاديمية وبدأت التدرب لعدة سنوات، وكان الأمر صعبا خاصة وأننا كنا نتدرب حفاة، ولكن مكننا هذا من تحسين قدراتنا الفنية ومع مرور الوقت تأقلمت مع المجموعة التي كانت محترفة جدا”.

وأوضح بوداوي:”كان علي ترك عائلتي، والعيش في الأكاديمية، وسافر أخي من بشار إلى الجزائر العاصمة لمرافقيتي في المرة الأولى، ولكن بعد ذلك كان علي أن أعتمد على نفسي”.

وختم بوداوي تجربته في أكاديمية بارادو:”لحسن الحظ ، أننا عشنا وتدربنا معًا في الأكاديمية، وبمجرد قبولي عشت بالكامل في الأكاديمية، وتم تنظيم كل شيء من ناحية الدراسة والوجبات والتدريب، لقد وضعنا مسؤولي الأكاديمية في ظروف مثالية حتى نتمكن من التركيز فقط على أهدافنا”.