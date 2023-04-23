بوداوي أساسيا رفقة نيس في مواجهة كليرمون فوت

يواجه الدولي الجزائري هشام بوداوي، اليوم الأحد، رفقة ناديه نيس، ضيفهم كليرمون فوت، ضمن الجولة الـ32 من الليغ1 الفرنسية.

وكشفت إدارة نيس، عبر الحساب الرسمي للفريق، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة والتي ضمت اسم بوداوي.

كما قرر المدرب ديدي ديغارد، ابقاء لاعبه الجزائري الآخر بلال براهيمي، في دكة البدلاء مع امكانية اشراكه في الشوط الثاني.

ومن جهة أخرى يتواصل غياب يوسف عطال، عن قائمة ناديه نيس، بداعي الاصابة التي يعاني منها.