بوداوي أساسيا في مواجهة ريمس وعطال يواصل الغياب

يواجه الدولي الجزائري هشام بوداوي، اليوم السبت، رفقة ناديه نيس، الضيف ستاد ريمس، ضمن الجولة الـ24 من الليغ1.

وكشفت إدارة نادي نيس، عبر الصفحة الرسمية للفريق، تشكيلتها الأساسية التي ستبدأ هذه المباراة، والتي ضمت اسم بوداوي.

كما شهدت التشكيلة الأساسية لنادي نيس، تواصل غياب الدولي الجزائري الآخر، يوسف عطال، بداعي الإصابة التي يعاني منها.