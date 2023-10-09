تواجد الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي نيس الفرنسي، هشام بوداوي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

ووضعت صحيفة ليكيب الفرنسية، لاعب الخضر بوداوي ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثامنة من “الليغ1″، بعد تألقه في موجهة فريقه أمام ميتز وبصم على تسجيل أول هدف له هذا الموسم.

وقامت الصحيفة الفرنسية، بمنح بوداوي تنقيط جيد في الجولة بـ7/10، بعد مساهمته الكبيرة في فوز فريقه أمام ميتز بإحرازه هدف الفوز الوحيد في اللقاء.

حيث بصم اللاعب على المشاركة في كامل أطوار اللقاء، وأدى أدواره الدفاعية والهجومية بنجاح، حيث فاز اللاعب بأربع صراعات ثنائية من أصل 7، وقام بتدخلين ناجحين في المواجهة.