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الرياضة

بوداوي وبوعناني أساسيان مع نيس في مواجهة ستراسبورغ

بقلم كريم تيغرمت
بوداوي وبوعناني أساسيان مع نيس في مواجهة ستراسبورغ
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يواجه الدوليان الجزائريان، هشام بوداوي، وبدر الدين بوعناني، اليوم السبت، رفقة ناديهما نيس، مضيفهم ستراسبورغ، لحساب الليغ1.

وكشف الحساب الرسمي لنادي “نيس”، عن تواجد الثنائي الجزائري بوداوي، وبوعناني ضمن تشكيلتهم الأساسية، في هذا اللقاء.

كما كشفت ذات المصدر، عن ابقاء المدرب ديغارد، للثنائي الجزائري الآخر يوسف عطال، وبلال براهيمي، ضمن قائمة البدلاء.

رابط دائم : https://nhar.tv/3Qew2
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