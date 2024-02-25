بوداوي يتعافى ويعود إلى قائمة نيس

سجّل الدولي الجزائري، هشام بوداوي، عودته إلى قائمة ناديه نيس الفرنسي، المعنية بمواجهة اليوم الأحد، أمام الضيف كليرمون فوت.

ويستقبل نادي الجنوب بداية من الساعة 15:00 كليرمون فوت. برسم الجولة الـ 23 من “الليغ1” في مباراة قد تشهد عودة بوداوي إلى المشاركة.

وكان متوسط ميدان الخضر، قد غاب عن لقاء نيس الأخير أمام أولمبيك ليون. بسبب معاناته من إصابة على مستوى الكاحل، كان قد تعرض لها في تدريبات الفريق.

وأعلن مساء أمس السبت، مدرب نيس الفرنسي، لويس فاريولي، عن قائمة 22 لاعبا المعنية بمواجهة كليرمون فوت، والتي عرفت تواجد ابن بشار، هشام بوداوي.