بوداوي يصاب ويضيّع سفرية نيس إلى البرتغال

ترسّم غياب الدولي الجزائري، هشام بوداوي، عن اللقاء الودي التحضيري للموسم الجديد، الذي سيجمع ناديه نيس الفرنسي، اليوم السبت أمام المضيف سبورتينغ براغا البرتغالي، بسبب الإصابة.

وأعلن مدرب نادي نيس ديدي ديغارد، أمس الجمعة، عن قائمة تضم 28 لاعبا تحسبا للودية المقررة أمام براغا البرتغالي، مساء اليوم بداية من الساعة 20:00.

وهي القائمة التي غاب عنها بوداوي، حيث أبرز الموقع الرسمي لنادي الجنوب، بأن لاعب الخضر، لن يكون معنيا بالسفرية بسبب معاناته من إصابة على مستوى الفخذ.

وفي المقابل، شهدت القائمة تواجد ثنائي الخضر الآخر، يوسف عطال وبدر الدين بوعناني، إلى جانب حارس المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة تيدي بولهندي.