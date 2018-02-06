بودبوز:”ما لازمش ننسى منين جيت”

تمنى الدولي الجزائري رياض بودبوز لاعب ريال بيتيس الإسباني حظا موفقا لفريق “سوشو” الذي سيواجه باريس سان جيرمان بعد قليل.

لحساب الدور ربع النهائي لكأس فرنسا، ونشر لاعب الخضر أمسية اليوم صورة له بألوان سوشو عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

مُرفقا إياها بعبارة:”لا يجب نهائيا أن تنسى من حيث أتيت !! حظا موفقا لفريق القلب “سوشو”، حققوا لنا أحلامنا”.

ويُذكر أن رياض تدرج في كافة أصناف سوشو قبل أن يصنع إسما في الدوري الفرنسي ويرحل لنادي باستيا في موسم 2013.