عاجل

بودبوز:”ما لازمش ننسى منين جيت”

الرياضة
  • -
  • 0
بودبوز:”ما لازمش ننسى منين جيت”
بقلم عبد النور.حواز

تمنى الدولي الجزائري رياض بودبوز لاعب ريال بيتيس الإسباني حظا موفقا لفريق “سوشو” الذي سيواجه باريس سان جيرمان بعد قليل.

لحساب الدور ربع النهائي لكأس فرنسا، ونشر لاعب الخضر أمسية اليوم  صورة له بألوان سوشو عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

مُرفقا إياها بعبارة:”لا يجب نهائيا أن تنسى من حيث أتيت !! حظا موفقا لفريق القلب “سوشو”، حققوا لنا أحلامنا”.

ويُذكر أن رياض تدرج في كافة أصناف سوشو قبل أن يصنع إسما في الدوري الفرنسي ويرحل لنادي باستيا في موسم 2013.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital