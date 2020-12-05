بودبوز: “عانيت كثيرا في الأشهر الماضية”

كشف الدولي الجزائري رياض بودبوز لاعب سان تيتيان الفرنسي، عن معاناته في الأشهر الماضية، خلال استبعاده من الفريق.

وصرح بودبوز، لصحيفة “le progrés” الفرنسية: “في مرحلة ما عليك التركيز في ما تفعله، عليك أن تتذكر أنك تلعب كرة القدم لأنك تحبها”.

وأضاف: “في بعض الأحيان تتألم، هناك من يمكنه تجاوز ذلك ونسيانه، لكن ليسن أنا، عانيت كثيرا خلال الأشهر الأربعة الماضية، حتى لو أني لم أظهر ذلك”.

وتابع رياض بودبوز: “هي مسألة احترام، الفريق يدفع لك، فحتى لو لم نتفق في بعض الأمور، لكن أقل شيء يمكن إظهاره يجب أن يكون فوق الميدان”.