بودبوز: “عانيت كثيرا في الأشهر الماضية”

الرياضة
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بودبوز: “عانيت كثيرا في الأشهر الماضية”
بقلم النهار أونلاين

كشف الدولي الجزائري رياض بودبوز لاعب سان تيتيان الفرنسي، عن معاناته في الأشهر الماضية، خلال استبعاده من الفريق.

وصرح بودبوز، لصحيفة “le progrés” الفرنسية: “في مرحلة ما عليك التركيز في ما تفعله، عليك أن تتذكر أنك تلعب كرة القدم لأنك تحبها”.

وأضاف: “في بعض الأحيان تتألم، هناك من يمكنه تجاوز ذلك ونسيانه، لكن ليسن أنا، عانيت كثيرا خلال الأشهر الأربعة الماضية، حتى لو أني لم أظهر ذلك”.

وتابع رياض بودبوز: “هي مسألة احترام، الفريق يدفع لك، فحتى لو لم نتفق في بعض الأمور، لكن أقل شيء يمكن إظهاره يجب أن يكون فوق الميدان”.


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