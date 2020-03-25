بودرة الحليب.. فتح منصة رقمية لسحب التراخيص ودفع الفواتير لفائدة الملبنات

كشف المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، اليوم الأربعاء، عن فتح منصة رقمية لفائدة الملبنات.

وتأتي هذه المنصة الرقمية، لتسهيل عملية سحب التراخيص ودفع الفواتير والتزود من اقرب المخازن ببودرة الحليب، لفائدة الملبنات.

وقال ذات المسؤول، لوكالة الأنباء، أن الديوان فتح منصة رقمية لتجنيب زبائنه من أصحاب الملبنات بكافة ولايات الوطن، عناء التنقل في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة.

وبالنسبة للملبنات التي يتم تموينها ببودرة الحليب من مقر الديوان ببوفاريك “ملبنات ولايتي البليدة و الجزائر العاصمة”، فقد تم وضع تسهيلات لهم.

وذلك بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني، لاستصدار تراخيص لهذه الملبنات للتزود بهذه المادة بانتظام ودون أية مشاكل في التنقل.

وسيقوم الديوان، في حالة حدوث اضطرابات أو ندرة في حليب الأكياس في الأسواق خلال هذه الفترة، بمرافقة الملبنات وضخ كميات أكبر من مسحوق الحليب.

وأكد ذات المسؤول، أن هذا الاجراء يأتي للقضاء على أي تذبذب محتمل في إنتاج هذه المادة الأساسية للمواطنين.

وطمأن المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المواطنين، بأن كل الملبنات تنتج خلال هذه الفترة كميات أكبر من الكميات الاعتيادية.