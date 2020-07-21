بوديبة: الهياكل التربوية المرتقب تسلّمها ستساهم في نجاح الموسم الدراسي المقبل

قال القيادي في نقابة “الكناباست”، مسعود بوديبة، إن الهياكل التربوية التي سيتسلّمها قطاع التربية ستساهم في إنجاح النظام الصحي المرتقب اعتماده في الدخول المدرسي المقبل.

وأكد بوديبة في تصريحه للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، بأن الهياكل المدرسية المرتقب تسلمها ستوفر الدعم المرجو في حماية التلاميذ من الوباء، خاصة وأن الدخول المدرسي القادم سيكون استثنائيا.

وأوضح المتحدث بأن نجاح الموسم الدراسي المقبل يكون بضبط نظام احترازي صحي صارم ومحكم، عبر جميع المؤسسات التربوية والهياكل شبه التربوية.

مشددا على توفير الحماية الكاملة للتلاميذ وأفراد الجماعات التربوية، خلال سيرورة السنة الدراسية المقبلة.

جدير بالذكر أن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أكد بأن الدخول المدرسي المقبل سيكون استثنائيا بسبب آثار “كورونا”، كاشفا عن تسلم 686 مؤسسة تربوية في مختلف الأطوار و 1052 هيكل شبه تربوي من مطاعم وقاعات للرياضة ووحدات للكشف الصحي.