بوراس: “تأقلمنا مع طريقة فاندنبروك والقادم أفضل”

أكد لاعب شباب بلوزداد، أكرم بوراس، بأن لاعبي الفريق تأقلموا مع طريقة لعب المدرب الجديد، البلجيكي سفان فاندنبروك.

وأوضح بوراس، في تصريحات خص بها صفحة الشباب الرسمية، بأن تحضيرات الفريق الجارية بتونس، تجري في أجواء مميزة مع الطاقمين الفني والطبي.

مضيفا: “نحضر مثلما يجب ولعبنا لقاءين وديين وفزنا بهما وتمكنا من تطبيق تعليمات المدرب”.

قبل أن يوضح: “الأجواء مميزة في التحضيرات هناك وقت للعمل بجدية ووقت للضحك والمدرب سهل لنا الأمور.. تأقلمنا مع المدرب أفضل مما كان عليه الأمر في البطولة العربية”.

وختم: “حتى المدرب تأقلم معنا وشاهد كل اللاعبين وأصبح يعرف ذهنية كل واحد منا وطريقة لعبه.. أقول للأنصار إبقوا دائما خلفنا والقادم سيكون أفضل”.