بوراك أوزجفيت مهدد بالسجن.. هل ستنتهي مسيرته التمثيلية!

سيمثل النجم التركي بوراك أوزجيفيت، أمام القضاء في الأيام القادمة، بسبب أزمة قانونية في مسلسل المؤسس عثمان.

ووجهت لبوراك، تهمة قضائية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة أربع سنوات ودفع تعويضات مالية ضخمة، بسبب شتم بوراك وإهانته لعاملين في المسلسل.

وحسب وسائل إعلامية تركية، فإن العاملين في مسلسل المؤسس عثمان تقدموا ببلاغ إلى المدعي العام التركي متهمين فيه بوراك بالتعدي عليهم وشتمهم واهانتهم.

كما أعد المدعي العام لائحة التهم ضد بوراك استعدادًا لاستدعائه، وفي حال ثبتت عليه هذه التهم قد يتعرض للسجن مدة 4 سنوات.

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إنطلاق تصوير الجزء الجديد من المسلسل الشهير “المؤسس عثمان”

إنطلق تصوير الموسم الجديد من المسلسل التركي التاريخي الشهير خاصة في الوطن العربي، “المؤسس عثمان”، من بطولة النجم التركي بوراك أوزجيفيت، شهر سبتمبر الماضي.

للإشارة، انسحبت الممثلة التركية سيراي كايا من مسلسل “المؤسس عثمان”. كاشفة إن السبب يعود إلى أنه متعب ويتم تصويره في ظروف صعبة.

وقالت الفنانة: “الآن أريد أن أستمتع بالعطلة ويجب أن أرتاح. لدي عرض أو عرضين لمسلسلات تلفزيونية ورقمية، لكني لست مستعجلة”.

وأضافت النجمة التركية سيراي كايا: “سأقيم السيناريوهات أثناء عطلتي، لكن ليس لدي مشروع جديد مؤكد حتى الآن”.