بوردو مهتم بخدمات بوعالية

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن دخول مهاجم شبيبة القبائل كسيلة بوعالية، ضمن إهتمامات نادي بوردو الفرنسي الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية “الليغ1”.

وحسب ماكشفه الصحفي البلجيكي بشبكة “RMC Sports”، ساشا تافوليري، فإن نادي بوردو الفرنسي، جاهز لتقديم عرض قدره 800 ألف أورو للتعاقد مع نجم الكناري بوعالية.

وأوضح المصدر، أن إدارة بوردو تفضل عدم التسرع لتقديم عرضها بخصوص اللاعب لإدارة الشبيبة، وستتضح الأمور قريبا.

يجدر الإشارة، لايزال اللاعب بوعالية مرتبط بعقد مع شبيبة القبائل لغاية 2026، وتم تحديد مبلغ 1 مليون أورو، كشرط جزائي لفسخ عقد اللاعب.