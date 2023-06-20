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الرياضة

بورديم: “تحضيراتنا للنهائي عادية ونريد الدوبلي”

بقلم محمد.ل
بورديم: “تحضيراتنا للنهائي عادية ونريد الدوبلي”
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أكد صانع ألعاب شباب بلوزداد، عبد الرحمن بورديم، بأن تحضيرات فريقه لنهائي الكأس، المرتقب بعد غدِ الخميس، أمام أولمبي الشلف، تسير في ظروف جد عادية.

وفي تصريحات أدلى بها أمس الاثنين، من ملحق ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، قال بورديم: “التحضيرات جد عادية لأن شباب بلوزداد متعود على التتويجات منذ مدة”.

وأضاف بورديم، بخصوص النهائي المرتقب بميلود هدفي بوهران: “نتمنى أن تكون مباراة النهائي في المستوى ونتوج بالكأس.

وختم: “الأجواء في المجموعة جد مميزة، المعنويات مرتفعة.. والجميع واعٍ بالمسؤولية من أجل إسعاد أنصارنا والتتويج بالدوبلي”.

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