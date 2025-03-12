بورصة الجزائر: الشباك الموحد يدرس طلب إدراج شركة “أيراد”

وجرى هذا الاجتماع يوم الثلاثاء، بمقر اللجنة، بحضور رئيسها، يوسف بوزنادة، وبمشاركة المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، يزيد بن موهوب، بالإضافة إلى الفاعلين الرئيسيين في السوق المالي.

عقد الشباك الموحد للسوق المالي اجتماعه الثاني والذي خصص لدراسة إدراج شركة ‘ايراد” في بورصة الجزائر. حسبما أفاد به يوم الأربعاء، بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”.

وأوضح البيان أن هذا الاجتماع يهدف إلى دراسة الطلب المقدم من قبل شركة “أيراد” التي أعربت عن رغبتها. في الإدراج في بورصة الجزائر من خلال فتح رأسمالها للجمهور عبر اللجوء العلني للادخار والاكتتاب العام.

وتمت بالمناسبة مناقشة تفاصيل كافة الآليات والشروط. والإجراءات المتعلقة بالإدراج في البورصة إلى جانب استعراض الفوائد. التي يمكن أن تجنيها شركة “أيراد” من هذه العملية.

وتسعى شركة “أيراد” التي تأسست في 2007 والمتخصصة في خدمات الويب والخدمات الرقمية, إلى تمويل مشروع “ضخم” لإنشاء مركز بيانات حديث. من شأنه تعزيز دورها في السوق الجزائري الذي يشهد نموا متسارعا في المجال الرقمي. حسب البيان الذي لفت إلى أن الشركة لديها قاعدة زبائن تتجاوز 5000 عميل في مجال استضافة المواقع.

وتقدم الشركة حاليا مجموعة شاملة من الخدمات، أبرزها تسجيل أسماء النطاقات، استضافة مواقع الويب وتطبيقات الويب, الحوسبة السحابية. إنشاء وتطوير مواقع الويب, بالإضافة إلى حلول الأمن السيبراني.