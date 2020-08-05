بورصة الجزائر تشارك في فعاليات المؤتمر الاقتصادي الدولي للاستثمار في افريقيا

الوطني
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بورصة الجزائر تشارك في فعاليات المؤتمر الاقتصادي الدولي للاستثمار في افريقيا
بقلم إيمان عياش

ستشارك بورصة الجزائر في فعاليات المؤتمر الاقتصادي الدولي للاستثمار في افريقيا.

وكشف المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب اليوم الأربعاء في منشور له عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، أنه تلقى دعوة من المركز العربي الافريقي للاستثمار والتطوير للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الدولي للاستثمار في افريقيا لأربعة أيام.

وبدأ المؤتمر يوم أمس الثلاثاء، ويستمر إلى غاية 8 أوت 2020، تحت شعار “كورونا والتحول الاقتصادي”.

وينعقد هذا الملتقى في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية، بحضور شخصيات فعالة و خبراء في شتى المجالات.


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