بورعدة: “أطمح لنيل الذهب في الألعاب العربية قبل الاعتزال”
بقلم محمد.ل
أكد العداء الجزائري، العربي بورعدة، بأنه يراهن على التتويج بالميدالية الذهبية، في الألعاب العربية التي ستحتضنها الجزائر، ما بين الـ 5 والـ 15 من شهر جويلية القادم.
وفي تصريحات خص بها تلفزيون “النهار” اليوم الأحد. قال بورعدة، عن أهدافه المستقبلية: “الألعاب العربية في الجزائر على الأبواب. أطمح للحصول على الميدالية الذهبية وربما المشاركة في الألعاب الإفريقية”.
قبل أن يضيف بخصوص مستقبله: “أبلغ 35 سنة، وقدمت ما يمكنني تقديمه.. الآن نريد رؤية رياضيين آخرين، ولما لا يكون بورعدة آخر، وسأعتزل في الألعاب العربية”.
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