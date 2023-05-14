بورعدة: “أطمح لنيل الذهب في الألعاب العربية قبل الاعتزال”

أكد العداء الجزائري، العربي بورعدة، بأنه يراهن على التتويج بالميدالية الذهبية، في الألعاب العربية التي ستحتضنها الجزائر، ما بين الـ 5 والـ 15 من شهر جويلية القادم.

وفي تصريحات خص بها تلفزيون “النهار” اليوم الأحد. قال بورعدة، عن أهدافه المستقبلية: “الألعاب العربية في الجزائر على الأبواب. أطمح للحصول على الميدالية الذهبية وربما المشاركة في الألعاب الإفريقية”.

قبل أن يضيف بخصوص مستقبله: “أبلغ 35 سنة، وقدمت ما يمكنني تقديمه.. الآن نريد رؤية رياضيين آخرين، ولما لا يكون بورعدة آخر، وسأعتزل في الألعاب العربية”.