بورعدة ينظم لنادي “فيلجويف” الفرنسي

انضم الرياضي الجزائري العربي بورعدة، لنادي “فيلجويف” الفرنسي، لألعاب القوى، أين سيخوض تجربة جديدة في مشواره الرياضي.

وأعلن نادي “فيلجويف” الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على “فايس بوك”، تعاقده مع العربي بورعدة، مبرزا صورا لهذا الأخير بقميص النادي.

كما عبر النادي الفرنسي عن سعادته بضم بورعدة لصفوفه، بالنظر للخبرة والألقاب التي نالها في العديد من المنافسات القارية والعالمية.

يذكر أن العربي بورعدة (29 عاما)، توّج بطلا لإفريقيا في ثلاثة مناسبات متتالية في العشاري، ونال المركز الخامس في الألعاب الأولمبية 2016 بريو.