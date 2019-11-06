بورقعة باق بمستشفى مصطفى باشا بقرار من الأطباء إلى غاية شفائه

قرر الطاقم الطبي الذي أشرف على علاج المجاهد لخضر بورقعة، الإبقاء عليه في غرفة الإنعاش بمستشفى مصطفى باشا.

وكان بورقعة قد أصيب بوعكة صحية أمس الثلاثاء، داخل سجن الحراش، أين يخضع للحبس المؤقت منذ أشهر.

وبعد نقله على جناح السرعة من سجن الحراش إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا، أجريت لبورقعة، عملية جراحية، في أعقاب اكتشاف انسداد أمعائه.

وقد تكللت العملية الجراحية التي خضع لها المجاهد والقيادي في الولاية التاريخية الرابعة، بالنجاح، ووضعه حاليا يوصف بأنه “مستقر”.

وأوضحت مصادر تحدثت لـ”النهار أونلاين” أن بورقعة يتواجد في غرفة منفردة بقسم الإنعاش، أين أوصى الأطباء بالإبقاء عليه هناك.

ولا تُعرف بعد الفترة التي سيمكثها بورقعة بالمستشفى، غير أن مصادرنا قالت إن ذلك غاية مرتبط بتماثله للشفاء وبقرار الطاقم الطبي المشرف على علاجه.