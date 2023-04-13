بوريسيا مونشنغلادباخ يعلن رحيل بن سبعيني

أعلن نادي بوريسيا مونشنغلادباخ الألماني، عن مغادرة ظهيره الأيسر الدولي الجزائري رامي بن سبعيني صفوف الفريق رسميا.

وحسب بيان إدارة الفريق الألماني، عبر الفايسبوك، فإن مغادرة لاعب الخضر بن سبعيني والدولي الفرنسي ماركوس تورام أكدها المدير الرياضي بالفريق رونالد فيركيس.

وصرح المدير الرياضي للفريق الألماني بخصوص الموضوع:”إنه أمر مؤسف أن لا يجدد اللاعبان بن سبعيني وتورام عقدهما، لأنهم ساعدونا كثيرا على الميدان في السنوات الأخيرة وحاليا”.

وختم فيركيس تصريحاته:”نتفهم خيبة أمل الجمهور، ورغم كل شيئ هؤلاء اللاعبين يستحقان خروج جميل من الفريق”.