بوزوق يتصدر قائمة مميزة في الدوري المغربي

تصدر اللاعب الجزائري، يسري بوزوق، قائمة مميزة في الدوري المغربي، للموسم الكروي الجاري 2023/2024.

ونشر مؤشر “سوفاسكور” أمس الثلاثاء. قائمة أكثر اللاعبين منحا للتمريرات المفتاحية “فرص مصنوعة” في الدوري المغربي، والتي تصدرها بوزوق، نجم نادي الرجاء البيضاوي المغربي

وجاء خريج مدرسة أتليتيك بارادو، في صدارة القائمة بـ 46 فرصة مصنوعة، متقدما بفارق 4 خطوان عن محمد المرابط، لاعب نهضة بركان، و7 كاملة عن أمين زحزوح، لاعب الجيش الملكي.