بوزيدي :”الفوز برباعية أمام الحمراوة دفعة معنوية كبيرة”

أبدى مدرب شبيبة القبائل يوسف بوزيدي رضاه التام عمّا قدّمه اللاعبين خلال مباراة مولودية وهران والفوز برباعية كاملة.

وقال يوسف بوزيدي خلال الندوة الصحفية”حققنا الأهم وهو الفوز، خاصة وأنّنا نتواجد في وضعية صعبة. الفوز برباعية سيقدّم لنا دفعة معنوية كبيرة جدا في قادم المواعيد”.

كما أضاف يوسف بوزيدي”سنعود إلى جو التدريبات، و الوقت غير كاف للراحة”.

وكان المدرب بوزيدي قد حقّق نتائج جيّدة على طول الخط، و أصبح يملك ثقة أنصار الكناري، في ظل العودة إلى السكة الصحيحة منذ قدومه.

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