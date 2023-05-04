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الرياضة

بوزيدي: “مباراة الاتحاد تعد نهائي بالنسبة لنا وهدفنا النقاط الثلاثة”

بقلم كريم تيغرمت
بوزيدي: “مباراة الاتحاد تعد نهائي بالنسبة لنا وهدفنا النقاط الثلاثة”
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أبرز مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، أهمية مباراتهم المقبلة امام اتحاد العاصمة، نهائي، مؤكدا عزمه على حصد النقاط الثلاثة.

وصرح بوزيدي، اليوم الخميس، لتلفزيون “النهار”: “رغم ضيق الوقت، حضرنا كما ينبغي لمباراة اتحاد العاصمة، التي نعتبرها بمثابة النهائي”.

كما أضاف: “اللاعبون سهلو مهمتنا في التحضير لهذه المواجهة، من خلال تجاوبهم مع التحضيرات التي قمنا بها”.

واردف: “ركزنا في تحضير لاعبينا لهذه المباراة، على الجانب النفسي، لرفع معنوياتهم، بعد الاقاصاء من رابطة الأبطال”.

وتابع يوسف بوزيدي: “لدينا بعض الغيابات في تعداد الفريق، لكن سنعمل على ايجاد الحلول اللازمة باستغلال الأسماء المتاحة”.

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