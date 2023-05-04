بوزيدي: “مباراة الاتحاد تعد نهائي بالنسبة لنا وهدفنا النقاط الثلاثة”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، أهمية مباراتهم المقبلة امام اتحاد العاصمة، نهائي، مؤكدا عزمه على حصد النقاط الثلاثة.
وصرح بوزيدي، اليوم الخميس، لتلفزيون “النهار”: “رغم ضيق الوقت، حضرنا كما ينبغي لمباراة اتحاد العاصمة، التي نعتبرها بمثابة النهائي”.
كما أضاف: “اللاعبون سهلو مهمتنا في التحضير لهذه المواجهة، من خلال تجاوبهم مع التحضيرات التي قمنا بها”.
واردف: “ركزنا في تحضير لاعبينا لهذه المباراة، على الجانب النفسي، لرفع معنوياتهم، بعد الاقاصاء من رابطة الأبطال”.
وتابع يوسف بوزيدي: “لدينا بعض الغيابات في تعداد الفريق، لكن سنعمل على ايجاد الحلول اللازمة باستغلال الأسماء المتاحة”.
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